Very Mobile, le offerte dedicate a non vedenti e non udenti

Very Mobile propone due tariffe per navigare, chiamare e inviare sms ad un prezzo contenuto per non vedenti e non udenti. La prima offerta include 30 giga, minuti ed sms illimitati a 2,49 euro al mese. La seconda offerta include 100 giga, minuti ed sms illimitati a 3,49 euro al mese. Il costo di sim e attivazione è di 5 euro che vengono addebitati una tantum. La spedizione è compresa.

Per attivare l’offerta è necessario scaricare e compilare l’apposito modulo di richiesta (clicca per scaricarlo). Una volta compilato il modulo è necessario inviarlo via e-mail a servizioclienti@verymobile.it specificando nell’oggetto”AGEVOLAZIONE CLIENTI CON DISABILITÀ VISIVE E UDITIVE”. Nel messaggio vanno allegati: copia fronte retro del documento di identità e il certificato di invalidità.

Una volta ricevuta la documentazione, il Servizio Clienti contatterà telefonicamente il richiedente al numero indicato nel modulo per completare l’ordine di acquisto.

Una volta ricevuta la nuova SIM Very, si dovrà procedere all’attivazione tramite Video Identificazione. Per completare senza difficoltà tutti i passaggi dell’identificazione, è consigliabile il supporto di un amico o parente.

Le istruzioni per svolgere la Video Identificazione sono consultabili nel video tutorial sul sito ufficiale di Very Mobile.

Very Mobile è un operatore virtuale di WindTre e dunque si appoggia alla sua stessa rete con copertura 2G, 3G e 4G. Tutte le tariffe di Very Mobile includono vari servizi: Ti ho cercato, RingMe, Hotspot e l’app Very per verificare in tempo reale i propri consumi.