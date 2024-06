Roma, la figlia va in vacanza e l’anziana madre invalida muore in casa: arrestata

Una donna di 49 anni è stata arrestata e posta ai domiciliari al termine di una complessa indagine compiuta dai carabinieri della Compagnia di Monterotondo in provincia di Roma. L’arrestata è accusata di aver abbandonato la madre 84enne, invalida e non autosufficiente, sola in casa per potersene andare in vacanza coi figli. L’anziana è però nel frattempo deceduta. E’ successo a Montelibretti, in provincia di Roma. La vittima sarebbe morta di stenti.