Roma, 18mila alberi abbattuti in tre anni: è polemica

L’inviata di “Fuori dal Coro” si è recata nella capitale per raccogliere il malcontento dei cittadini

Monta la polemica per la schiera di alberi abbattuti a Roma, anche nei luoghi più suggestivi del centro storico: 18mila in tre anni, a fronte di sole duemila nuove piante. Per questo, l’inviata di “Fuori dal Coro” si è recata nella capitale, per raccogliere il malcontento dei cittadini.

“Perché non vengono medicati? Questo, per esempio, è nuovo, ha poco più di dieci anni”, ha raccontato alla giornalista una donna, facendo riferimento a un arbusto della sua zona, prossimo a venire sradicato. “Noi del palazzo lo annaffiamo da quando l’hanno piantato, se buttano giù lui devono buttar giù anche noi“.

“È un vero peccato“, ha aggiunto poco dopo un altro passante. “Un dolore pazzesco“. Redazione Tgcom24.Mediaset – VIDEO