Questa mattina è morta la donna di 81 anni colpita da un proiettile vagante ieri pomeriggio su via Prenestina, alla periferia di Roma. Illesa l’altra donna in auto con l’anziana, le indagini sono in corso

a cura di Rosario Federico

Redazione Fanpage

È morta la donna di 81 anni colpita da un colpo di pistola mentre era in auto con un’amica ieri pomeriggio su via Prenestina, in periferia di Roma. Cinque bossoli sono stati trovati a terra dalla polizia.

L’ipotesi più accreditata secondo le prime ricostruzioni è che l’anziana di 81 anni sia stata colpita per errore dal proiettile e che i proiettili siano stati esplosi da una stessa pistola. Gli investigatori cercano chi si trovava a bordo dell’auto rossa da cui sono partiti i colpi. Le indagini sono in corso.