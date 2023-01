Pantheon a pagamento, Gotor conferma: “Solo per i turisti”

Il Pantheon diventerà a pagamento. Ma solo per i turisti. Non cambierà nulla per i romani che intendono entrare nello storico monumento al centro della Capitale. A confermarlo è l’assessore alla cultura di Roma Capitale Miguel Gotor.

“Sul Pantheon – ha detto – accogliamo con favore e spirito di collaborazione la proposta avanzata dal ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Istituiremo un tavolo comune”. Ma quanto costerà il biglietto per visitare il Pantheon?

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano entra nel dettaglio: “Gotor e Gualtieri si sono detti d’accordo sulla mia proposta di far pagare un piccolo biglietto che vale quanto un caffè, 2 euro”.

Gotor ci ha tenuto a precisare che “il pagamento avrà un’importante deroga. Da subito è stato sottolineato che l’inserimento del biglietto a pagamento escluderà i cittadini romani. Parte dei proventi, saranno utilizzati per migliorare lo stato dell’arredo urbano a partire dalla piazza del Pantheon e il centro storico”.

I proventi dei biglietti serviranno quindi a migliorare l’area antistante il monumento. L’introduzione del biglietto per il Pantheon non apre però la via all’aumento dei prezzi dei musei romani, come ha precisato ancora Gotor: “Non sono previsti aumenti del prezzo perché noi siamo concentrati a migliorare i nostri servizi e sappiamo che può essere fatto con le risorse a disposizione”.

