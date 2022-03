Wozniak: Steve Jobs non era un bravo ingegnere, né un leader nato

«Ha imparato un sacco di principi di marketing» – racconta The Woz – «perché non era un granché dal punto di vista ingegneristico, ossia per quanto riguarda l’hardware e il software dei computer. Ha dovuto trovare altri campi nei quali guadagnarsi un’importanza».

È in questo modo che è diventato «il maggior comunicatore e l’autore principale delle decisioni aziendali. Ed era proprio bravo», per continuare a citare Wozniak, il quale senz’altro riconosce al cofondatore la caparbietà necessaria per sviluppare quell’insieme di abilità comunicative che naturalmente non possedeva e che in tempi più recenti l’hanno portato a «rendere [l’iPhone] un prodotto tecnologico comprensibile, davanti al quale l’uomo medio non si sente confuso perché non serve essere esperti di tecnologia per adoperarlo».

È dunque con l’impegno che Jobs è diventato qualcuno di cui persino Bill Gates, fondatore di Microsoft, ancora nel 2020 dichiarava di essere stato «proprio geloso» per via dell’abilità con cui riusciva non solo a parlare in pubblico ma anche a condurre gli spettatori dove volesse: «era un genio» – parole di Gates – nel modo in cui riusciva a ispirare utenti e dipendenti.

Se dunque Wozniak si è lasciato andare a questi ricordi è perché ritiene che contengano una morale che può essere utile ad altri: «A volte avere una motivazione, desiderare qualcosa, è molto più importante del possesso di abilità concrete» ha dichiarato a conclusione dell’intervista. Ed è probabilmente questo, forse più ancora dei vari prodotti con il marchio della mela morsicata, che può essere il vero lascito di Steve Jobs.