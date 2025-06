Foglio di via obbligatorio per un ventenne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Senigallia hanno denunciato per truffa aggravata un 20enne rumeno, senza fissa dimora.

Pochi giorni fa i militari hanno raccolto la denuncia di un cittadino che segnalava la presenza, all’interno del parcheggio del centro commerciale Il Maestrale di Senigallia, di alcuni individui stranieri che dichiarando di appartenere ad un’associazione a scopi benefici in favore delle persone disabili nonché spacciandosi loro stessi per portatori di handicap, chiedevano ai passanti un contributo in denaro per sostenere il sodalizio.

I militari si sono quindi recati presso il luogo segnalato ed hanno rintracciato il 20enne, che fingeva di essere sordomuto, trovandolo anche in possesso di documentazione, risultata contraffatta, relativa all’associazione di cui si dichiarava appartenente, creata ad arte per indurre in inganno i benefattori che venivano invitati a firmare un modulo che attestava la loro contribuzione per finalità di solidarietà.

I documenti e la somma di alcune decine di euro raccolte in mattinata, rinvenuti addosso al soggetto, sono stati quindi sequestrati.

L’uomo, mai censito in precedenza sul territorio di Senigallia e risultato incensurato, dopo la denuncia è stato allontanato e nei suoi confronti scatterà una proposta di foglio di via obbligatorio per scongiurarne la futura presenza.

Redazione Senigallia Notizie