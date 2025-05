Venerdì 23 maggio ci sarà uno sciopero dei treni: era inizialmente previsto per sabato 17, ma la commissione di garanzia sugli scioperi aveva chiesto alle sigle sindacali di rimandarlo per non creare eccessivi disagi in occasione della prima messa di papa Leone XIV, che sarà domenica a Roma.

Lo sciopero è stato proclamato dal Sindacato Generale di Base (SGB) e dall’Unione Sindacale di Base (USB) per protestare contro i ritardi nelle negoziazioni per il rinnovo del contratto collettivo del personale ferroviario, scaduto da tempo. Lo sciopero sarà nazionale e coinvolgerà i dipendenti di RFI, la società che gestisce l’infrastruttura, di Trenitalia, Italo e anche di alcune società di trasporto locale, come Trenord.

Lo sciopero durerà tutta la giornata di venerdì, dall’1 di notte a mezzanotte. Saranno garantiti solo alcuni treni a lunga percorrenza e alcuni locali negli orari di punta.

Redazione Il Post