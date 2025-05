Poco dopo le 14 di domenica un uomo si è buttato dalla terrazza del Duomo di Milano ed è morto. Il Corriere della Sera scrive che l’uomo sarebbe Emanuele De Maria, il detenuto del carcere di Bollate accusato di avere accoltellato ieri un collega di 50 anni con cui lavorava in un hotel (De Maria aveva un permesso di lavoro esterno). Sarebbe stato riconosciuto dai tatuaggi. La polizia locale di Milano non conferma ancora l’identità dell’uomo e dice che le verifiche sono in corso.

Dopo l’aggressione De Maria era scappato e fino a poco fa non si sapeva dove fosse. Tutta l’area di corso Vittorio Emanuele che costeggia il Duomo è stata transennata.

Poco dopo le 16 i carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di una donna al Parco Nord, a Sesto San Giovanni. Secondo le prime informazioni sarebbe Chamila Wijesuriya: lavorava come barista nello stesso hotel di De Maria ed era scomparsa da venerdì. Una telecamera li aveva ripresi insieme al parco due giorni fa. Articolo in aggiornamento *** Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22. Redazione il Post