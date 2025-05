A cinque anni dalla sua anteprima mondiale ad Alice nella Città e dopo una lunga serie di riconoscimenti internazionali, il cortometraggio “Nikola Tesla – L’uomo dal futuro”, scritto e diretto da Alessandro Parrello, è stato presentato in una proiezione speciale presso l’Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma.

Il film, uscito su RaiPlay il 16 maggio 2022 – data in cui ha raggiunto il primo posto nella top 10 dei titoli più visti – è stato anche inserito in versione VR 3D al Museo Nazionale del Cinema di Torino, in collaborazione con Rai Cinema.

Presentato in Ambasciata di Serbia a Roma 1 di 3

Una proiezione speciale fortemente voluta dalla produttrice Gordana Ristìc e promossa dal’Ambasciatore S.E. Mirjana Jeremić e da Jovana Dimitrijevic – Terzo segretario dell’ambasciata come evento di eccellenza e scambio culturale tra le due Nazioni.

Alla proiezione hanno partecipato diverse personalità illustri del cinema, tra cui il regista Stefano Veneruso e l’attore turco Can Yaman, manifestando il sostegno per un progetto visionario che racconta in soli 16 minuti l’essenza e il genio dello scienziato serbo che ha rivoluzionato il mondo con le sue innumerevoli invenzioni scientifiche, tra tutte, quella sul motore a corrente alternata e le trasmissioni wireless.

“E’ per noi motivo di orgoglio che sia stato un autore e regista italiano a voler raccontare in modo così poetico e visionario la figura di questo scienziato che per il popolo Serbo è un simbolo di eccellenza in tutto il mondo” ha affermato l’Ambasciatrice nel suo discorso di apertura.

“Questo progetto rappresenta un ponte tra le nostre due nazioni e culture e il mio impegno è di portarlo avanti per regalare al pubblico un’opera che rende omaggio ad una delle più illustri menti della storia” afferma la produttrice Gordana Ristìc, che ha moderato la serata.

Per il regista Parrello, che interpreta impeccabilmente Nikola Tesla, “Il fatto che ancora oggi, dopo 5 anni questo film continui a percorrere una sua strada con le platee internazionali, dimostra quanto Tesla e questa storia siano capaci di arrivare universalmente al pubblico di qualsiasi nazione, dall’Italia fino alla Korea in cui è stato premiato”.

Anche la casting director e co-produttrice Teresa Razzauti – candidata agli Emmy Awards per Mr. & Mrs. Smith – ha voluto sottolineare: “Ho creduto subito in questa sceneggiatura e Nikola Tesla è stata un po’ la nostra guida su questo progetto che si è fatto strada con le sue sole forze, nato quasi per caso, ma che diventa sempre più grande”.

Durante la serata, Parrello ha letto in anteprima un estratto del suo romanzo thriller storico inedito dedicato alla figura dello scienziato. È stata inoltre annunciata la prossima messa in produzione del film ispirato al romanzo, una co-produzione italo-serba favorita dai nuovi accordi bilaterali in ambito cinematografico.

Il prossimo appuntamento sarà il 9 giugno a Belgrado, presso l’Ambasciata d’Italia in Serbia, alla presenza della direttrice del Museo Nikola Tesla. In quell’occasione sarà presentata anche la versione in realtà virtuale, realizzata dallo stesso regista.

—

Ufficio stampa

Gargiulo&Polici Communication

licia@gargiulopolici.com

press@ gargiulopolici.com

www.gargiulopolici.com