Nasce un museo diffuso a Fiesole, quattro itinerari con 40 tappe

La cittadina è candidata a Capitale italiana della cultura 2028

FIESOLE – Quaranta luoghi di Fiesole (Firenze), selezionati con cura per il loro valore storico, sono stati messi in rete in quattro itinerari tematici: è il progetto di museo diffuso ‘Paesaggi plurali’.

I quattro itinerari sono ‘sguardo’, ‘pensiero’, ‘origine’ e ‘armonia’.

Rientrano in ‘sguardo’ dieci punti panoramici come il Belvedere di via Beato Angelico, la Cupola della via Vecchia Fiesolana, mentre ‘pensiero’ percorre i luoghi della conoscenza, della ricerca, del sapere che a livello locale e internazionale hanno rappresentato centri di ricerca e cultura dell’età contemporanea: rientra in questo percorso l’archivio Pietro Porcinai. ‘Origine’ è l’itinerario che riporta alle radici etrusche di Fiesole (come il Teatro Romano), mentre ‘armonia’ presenta nove tappe che tengono insieme natura e cultura (ad esempio, la cascata di Ontignano). Sono coordinatori del progetto Giulia Fiorentini e Chiara Chiari.

“Un progetto ambizioso e innovativo – ha dichiarato la sindaca Cristina Scaletti -, ma soprattutto profondamente radicato nella nostra identità. Quaranta luoghi, quattro percorsi che raccontano Fiesole come un unico grande sistema, un paesaggio di paesaggi, un mosaico prezioso in cui ogni tessera è essenziale per comprendere il tutto. Un progetto che si colloca perfettamente nel contesto della nostra candidatura a città Capitale italiana della cultura 2028 e dimostra che Fiesole non è soltanto da vivere, ma anche da condividere, da raccontare e da custodire insieme”.

Redazione Ansa