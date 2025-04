Carlo e Camilla da domani in Italia: dal pranzo al Quirinale al discorso alla Camera, le tappe del viaggio

La visita dei reali inglesi cade in occasione del XX anniversario di matrimonio. Momento centrale sarà il discorso del Re al Parlamento riunito

AGI – Sono attesi in Italia lunedì i reali inglesi, Carlo e Camilla per un viaggio che cadrà in occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio celebrato il 9 aprile 2005. Una visita di Stato, la prima per la coppia reale in Italia, che ha già subito delle variazioni rispetto al programma iniziale. Infatti, a causa delle precarie condizioni di salute di Papa Francesco è stata rimandata la visita in Vaticano, ma restano confermati gli altri appuntamenti.

Mercoledì 9 aprile sarà la giornata centrale della visita dei reali a Roma. Alle 14.50 Re Carlo III parlerà di fronte alle Camere che saranno riunite in seduta comune. Prima di lui solo a Re Juan Carlos di Spagna (che però era nato a Roma) e suo figlio Felipe era stato concesso tale privilegio. Secondo l’ambasciatore britannico Lord Edward Llewellyn, Carlo potrebbe persino parlare in italiano per l’occasione. Confermato anche l’incontro al Quirinale con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella per un banchetto che prevede 150 invitati.

