Meteo: vigilia dell’Epifania con breve tregua, poi pioggia e neve

Oggi (domenica 5 gennaio) breve tregua dalle piogge prima dell’arrivo della perturbazione n.2 del mese tra la sera dell’Epifania e martedì 7

La prima domenica dell’anno (5 gennaio) si è aperta con il definitivo trasferimento verso la Grecia della perturbazione n.1 di gennaio. Alle sue spalle il miglioramento del tempo e la breve fase di stabilità atmosferica stanno per terminare: da ovest si avvicina infatti una nuova perturbazione atlantica (la n.2), la cui parte attiva attraverserà l’Italia tra la sera dell’Epifania (lunedì 6) e la giornata di martedì 7. Il suo passaggio favorirà da un lato il ritorno della pioggia sulle regioni settentrionali, dall’altro della neve sulle Alpi a quote medio-alte (entrambe assenti in qualche caso da inizio dicembre).

Il sistema perturbato, molto esteso nel suo settore caldo, sarà preceduto da una massa d’aria temperata di matrice sub-tropicale che raggiungerà il Mediterraneo centrale attraverso una progressiva intensificazione delle correnti meridionali. Le temperature, di conseguenza, aumenteranno soprattutto al Centro-Sud dove si porteranno ben al di sopra della norma.

Il clima resterà molto mite per il periodo fino a giovedì 9, mentre un’altra perturbazione atlantica dovrebbe investire il Paese tra giovedì e venerdì 10, seguita questa volta da un’irruzione di aria artica. La tendenza appena descritta rimane incerta, vi invitiamo dunque a seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per oggi (domenica 5 gennaio)

Su Molise, regioni meridionali e Sicilia prevalenza di sole, salvo un aumento delle nubi da metà giornata sulla Campania. Sulla Sardegna e nel settore alpino nuvolosità irregolare, intervallata da alcune schiarite. Cielo molto nuvoloso nel resto del Paese, con nubi più dense e compatte in val padana, sull’alto Adriatico, in Liguria e sulla Toscana dove non si escludono deboli piogge isolate o pioviggini.

Temperature massime in rialzo nelle Alpi e in gran parte del Centro-Sud, stazionarie al Nord con valori in pianura non oltre 5-6 gradi. Punte prossime a 20 gradi sulle Isole. Venti meridionali in intensificazione a iniziare dai mari di ponente, che diverranno mossi.

Le previsioni meteo per il giorno dell’Epifania (lunedì 6 gennaio)

Qualche schiarita al Sud e sulla Sicilia, più ampia e duratura a inizio giornata. Per il resto cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con nuvolosità più densa e compatta al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Precipitazioni deboli, sparse e intermittenti più probabili su regioni di Nord-Ovest e Toscana, nevose sul centro-ovest delle Alpi oltre 1000-1400 metri, localmente più in basso nel nord del Piemonte. Qualche pioviggine non esclusa anche su Lazio e Umbria. Dalla sera fenomeni in estensione alle regioni di Nord-Est, in intensificazione tra Liguria di levante e Lombardia.

Temperature massime in aumento in Romagna e in tutto il Centro-Sud, dove i venti soffieranno da moderati a forti meridionali. Punte fino a 20-22 gradi su Puglia, Calabria e Isole.

Redazione Il Meteo

Tgcom24.Mediaset