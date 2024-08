Da oggi alle Cinque Terre la Via dell’Amore riapre anche ai turisti

Da oggi, venerdì 9 agosto, riaprirà ai turisti la cosiddetta “Via dell’Amore” delle Cinque Terre, la strada pedonale che collega Riomaggiore con la sua frazione Manarola, due dei cinque paesi liguri noti in tutto il mondo come località turistiche.

La strada era stata chiusa 12 anni fa a causa di una frana, e il 27 luglio era stata riaperta completamente ai residenti, dopo che negli scorsi anni ne era stato riaperto solo un tratto. Da oggi sarà accessibile anche ai turisti, ma solo su prenotazione e a pagamento. Potranno entrare un massimo di 400 persone all’ora, suddivise in gruppi di cento ogni quarto d’ora.

L’ingresso si può prenotare direttamente sul posto o su questo sito.

di Redazione IL POST