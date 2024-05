Dl Superbonus, il Senato approva la fiducia: passa alla Camera

Tajani: “Perplessi ma non viene meno la fiducia al governo”

Il decreto Superbonus è stato approvato dall’Aula del Senato con 101 sì, 64 no e nessun astenuto.

Il provvedimento, per il quale il governo ha chiesto e ottenuto il voto di fiducia, passa ora alla Camera.

“Sul Superbonus continuiamo ad avere molte perplessità e siamo contro qualsiasi ipotesi di legge retroattiva, in qualsiasi settore. È una questione di principio. Non rinunciamo alla difesa dei nostri principi.Detto questo, per un emendamento che non condividiamo non viene assolutamente meno la fiducia nel governo. Abbiamo votato e lo faremo sempre la fiducia a questo governo di cui siamo parte protagonista ma continueremo sempre a dire quello che pensiamo con grande trasparenza e lealtà”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Redazione Tgcom24.Mediaset