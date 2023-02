Per 20 anni in aiuto dei bimbi sordi, addio al medico Laura Murru

PUBBLICITA

E’ scomparsa a 72 anni Laura Murru, che per oltre 20 anni aveva lavorato all’Ospedale di Udine.

La dottoressa, che si era laureata in medicina a Padova e si era poi specializzata in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria, seguiva in particolare i bambini affetti da sordità, nel centro di via Monte Grappa. E sono in tanti a ricordarla, oltre che per la sua professionalità, per la sua gentilezza, generosità e tenacia.

La professionista, di madre friulana e padre sardo, si è spenta per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute nella sua casa di Spilimbergo, dove si era trasferita con suo marito Mirco Bagatto, anche lui medico del Santa Maria della Misericordia fino alla pensione. E a Spilimbergo saranno celebrati i funerali, domani alle 10.30, in Duomo. Murru lascia il marito, il figlio Daniele e la nuora Daniela e e i tre adorati nipoti.