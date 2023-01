PUBBLICITA

Claudia

In queste ore, Nicole Murgia ha commesso uno scivolone davvero molto pesante nella casa del Grande Fratello Vip. La ragazza stava giocando al biliardo in compagnia di Andrea Maestrelli, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi quando, improvvisamente, ha fatto un’imitazione che ha lasciato tutti i telespettatori di stucco. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

La discutibile imitazione di Nicole Murgia al GF Vip

Nicole Murgia si è resa protagonista di un comportamento che ha indignato i telespettatori del GF Vip. Nello specifico, infatti, la donna stava giocando a biliardo con Luca, Edoardo e Andrea. Ad un certo punto, però ha dato luogo ad una discutibile imitazione.

In particolar modo, ha cominciato a muoversi e a farfugliare cose come una persona disabile. Il suo atteggiamento non è affatto piaciuto a molti telespettatori della trasmissione che, infatti, hanno immediatamente denunciato la cosa mediante i social Su Twitter, infatti, sta circolando il video in questione, con tanto di commenti molto duri al di sotto.

Il popolo del web chiede la squalifica, cosa accadrà?

Nello specifico, infatti, tantissime persone stanno chiedendo che vengano presi dei provvedimenti immediati contro Nicole Murgia. Risulta opinione alquanto diffusa, infatti, che imitare una persona affetta da qualunque tipo di disabilità debba essere considerato un comportamento al pari di una bestemmia.

Dato che in questi casi, la produzione del GF Vip è molto severa procedendo con l’immediata squalifica del concorrente incriminato, anche in questa circostanza si sta chiedendo di agire in questo modo. Almeno per il momento, però, la prodizione del programma non si è ancora sbilanciata sulla faccenda. Non resta che attendere per vedere se saranno presi dei provvedimenti a riguardo.