Rezzato, si fingevano non udenti per truffare

Due ragazzi di 15 e 16 anni, accompagnati dal padre, venerdì sera, sono stati denunciati dalla Polizia Locale: simulavano la disabilità per raccogliere soldi per una presunta associazione benefica

PUBBLICITA

Rezzato. Simulavano di essere non udenti, distribuendo locandine per raccogliere fondi per una presunta associazione a sostegno delle persone affette da disabilità, ma il loro modo di fare ha insospettito le persone cui venivano insistentemente formulate le richieste di denaro, così da allertare la Polizia Locale che ha scoperto l’imbroglio.

PUBBLICITA

E’ accaduto venerdì sera a Rezzato, nel bresciano: due ragazzi, di 15 e 16 anni, accompagnati dal padre, avevano iniziato la questua per presunte finalità sociali e avevano già raccolto 130 euro in contanti quando sono stati sottoposti a verifiche dagli agenti.

E’ così emerso che i ragazzi, domiciliati nel bolognese con il padre che li accompagnava, non erano udenti e tutti e tre sono stati denunciati a piede libero: il denaro è stato sequestrato così come il materiale con cui veniva sponsorizzata l’associazione benefica.