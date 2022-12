PUBBLICITA

Autore: Marcella Piretti

È stato acceso ieri, 7 dicembre, l’albero di Natale più grande del mondo, che detiene questo record da più di trent’anni, esattamente dal 1991.

Dove si trova? A Gubbio, in provincia di Perugia, in Umbria. L’albero, che si trova in piazza Quaranta Martiri di Gubbio, è alto 750 metri di altezza e alla base ha una larghezza di 450 metri. La stella occupa una superficie di mille metri quadrati. L’illuminazione è al led ed è alimentato da energia di fonti rinnovabili.

FU COSTRUITO PER LA PRIMA VOLTA NEL 1981

L’albero più grande del mondo vanta una lunghissima tradizione: è stato infatti realizzato per la prima volta nel 1981 e dal 1991 è entrato nel Guinness dei Primati. Quello acceso quest’anno è il 42esimo.

C’è anche un sito dedicato dove si possono scoprire tutti i dettagli di questo speciale albero: https://www.alberodigubbio.com/. (DIRE.IT)