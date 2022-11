Roma, stop ai monopattini sui marciapiedi grazie all’intelligenza artificiale

Machine learning, computer vision e intelligenza artificiale come strumenti contro l’ uso selvaggio dei monopattini. Nello specifico, contro l’uso e il parcheggio dei mezzi elettrici sui marciapiedi. Roma e Milano fanno parte delle 13 città europee del progetto pilota di Voi Technology, compagnia svedese di microm obilità condivisa, in partnership con Drover Ai.

La nuova tecnologia, attualmente testata su alcuni monopattini Voi Technology delle flotte di Roma e a Milano, è in grado di rilevare il tipo di manto stradale su cui il monopattino sta viaggiando, e così identificare se gli utenti stanno utilizzando il mezzo sui marciapiedi, per inibire e possibilmente prevenire questa pratica scorretta.

Blocco del servizio se l’infrazione è ripetuta

L’algoritmo individuerà le aree e le fasce temporali in cui i conducenti utilizzano il monopattino sui marciapiedi, e questo consentirà a Voi Technology di inviare regole di conduzione del mezzo su strada via mail e in app, per poi attuare eventuali sanzioni in caso di ripetizione dell’infrazione e, se ancora perpetuato, l’immediato blocco dell’accesso del servizio all’utente che non si dimostra recettivo agli insegnamenti.