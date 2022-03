Numero unico di emergenza europeo, Lamorgese a Napoli per la firma con De Luca

PUBBLICITA

29 marzo 2022 – La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, sarà il 1 aprile, alle ore 12, in Prefettura a Napoli per sottoscrivere con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Protocollo d’intesa per l’attivazione del «Numero unico di emergenza europeo» – secondo il modello della centrale unica di risposta, grazie alla quale, chiamando il numero 112, sarà possibile richiedere l’intervento delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, delle strutture sanitarie e dell’assistenza in mare.

La sottoscrizione avverrà alla presenza della stampa. La titolare del Viminale successivamente parteciperà, presso la Stazione marittima, al Forum espositivo della valorizzazione dei beni confiscati.