Nella circolare n. 154 del 2021, l’INPS torna ad intervenire riguardo il recesso, con accordo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea. In particolare, l’Istituto si occupa del riconoscimento delle prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità civile ai cittadini del Regno Unito.

A tal fine il possesso del documento di soggiorno in formato digitale è un diritto ma non un obbligo per questi cittadini.

