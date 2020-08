Pubblicato il nuovo bando di concorso per dipendenti e dirigenti di Roma Capitale

Pubblicato il nuovo bando di Roma Capitale con le nuove procedure concorsuali per un totale di 1.470 posti che copriranno diversi profili professionali del personale non dirigente e 42 posti per dirigenti.

Il profilo organizzativo verrà garantito tramite un’apposita convenzione siglata con il Formez. L’impianto concorsuale è incentrato sulla forte volontà di modernizzare la Pubblica Amministrazione capitolina. Per questo viene creata la figura, del tutto nuova, di ‘Istruttore dei servizi informatici e telematici’. Le prove per questo profilo verteranno infatti su materie come sistemi virtualizzati, reti, cybersecurity, crittografia, sicurezza nelle reti. Si crea così un profilo che sino ad oggi era del tutto assente e che consentirà di accelerare nell’opera di digitalizzazione degli uffici.

L’immissione di nuovo personale vuole influire positivamente sui servizi e sulla qualità della vita dei cittadini.

PROFILI PROFESSIONALI PERSONALE NON DIRIGENTE

– Funzionario Avvocato (D1) 20

– Funzionario Amministrativo (D1) 100

– Funzionario Servizi Educativi (D1) 80

– Funzionario Servizi Tecnici (D1) 80

– Funzionario Assistente Sociale (D1) 140

– Istruttore Amministrativo (C1) 250

– Istruttore Servizi Informatici e Telematici (C1) 100

– Istruttore Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio (C1) 200

– Istruttore Polizia Locale (C1) 500

TOTALE PERSONALE NON DIRIGENTE 1470

RED

DIRIGENTI 42

TOTALE COMPLESSIVO 1.512