DA OTTOBRE AL CINEMA

Dopo poche settimane dalla riapertura delle sale, EXIT Media annuncia l’uscita al cinema per ottobre del documentario campione di incassi in patria Piazzolla, la rivoluzione del tango di Daniel Rosenfeld.

Il film uscirà nell’anno del centenario dalla nascita del grande compositore argentino Astor Piazzolla, che con la sua musica ha cambiato per sempre la storia del tango.

Il documentario è un vero e proprio viaggio musicale nel cuore della vita e dell’arte di Astor Piazzolla, capace di offrire un ritratto intimo del padre del cosiddetto “Nuevo Tango”, un genere che incorpora tonalità e sonorità jazz al tango tradizionale, utilizzando dissonanze ed elementi musicali innovativi.

Per la prima volta vengono aperti al grande pubblico gli inediti archivi del mitico bandonéonista: fotografie, nastri vocali e riprese in super8 che raccontano la vita di Piazzolla dall’infanzia a Manhattan agli esordi musicali al fianco di alcuni dei più grandi compositori musicali dell’epoca; dal rientro a Buenos Aires alla rivoluzione degli anni Settanta con Libertango (l’album del 1974 con cui si sancisce ufficialmente la nascita del Nuevo Tango).

Il film arriva dritto al cuore della vita di Piazzolla, gettando uno sguardo intimo anche sugli aspetti più privati e nascosti dell’artista, dal rapporto con la famiglia fino alla passione per la caccia agli squali.

Un emozionante viaggio musicale dove il ritmo serrato è scandito dalla celebre musica di Piazzolla in un montaggio alternato in cui i materiali di repertorio impreziosiscono l’incedere narrativo.

Il film franco-argentino, era già stato presentato in anteprima all’ultima edizione del Festival del cinema Spagnolo e Latinoamericano e poi presso l’Ambasciata de la Repubblica Argentina in Italia in occasione delle celebrazioni per i cento anni del mitico bandoneonista.