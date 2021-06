Dervio, 15 giugno 2021 – Gli agenti della Polizia locale di Colico e Dervio hanno avviato le ricerche per individuare una coppia di cittadini rumeni che questo pomeriggio ha tentato di investire il sindaco Stefano Cassinelli.

Una vicenda nata già nel primo pomeriggio, quando nel corso del pomeriggio gli agenti avevano fermato una persona che a Colico si fingeva non udente per chiedere soldi ai passanti. Il cittadino rumeno è stato identificato è poi sanzionato per il reato di “abuso della credulità popolare” perchè si spacciava per invalido chiedendo denaro. L’uomo che guida una Bmw grigia, si era poi allontanato da Colico.

Verso le 17 di oggi a Dervio una donna, che si fingeva non udente, ha avvicinato un gruppo di cittadini di Dervio tra cui c’era il sindaco Cassinelli cercando di avere soldi esibendo un falso documento di invalidità. Il sindaco si è identificato e a sua volta ha chiesto i documenti alla donna. Secondo la ricostruzione della Polizia Locale e quanto riferito dallo stesso primo cittadino, improvvisamente non era più sordomuta e mentre distruggeva il falso certificato di invalidità avrebbe iniziato a insultare il sindaco Stefano Cassinelli e a minacciarlo di morte.

Dopo pochi attimi ha colpito il sindaco, spalleggiata dal sedicente, marito che allontanatosi da Colico era arrivato a Dervio, i due sono quindi saliti a bordo della Bmw mentre Cassinelli aveva già chiamato la pattuglia della Polizia Locale che stava raggiungendo il lungolago.

“Dopo le minacce di morte il conducente del veicolo è passato ai fatti cercando di investire il sindaco che si trovava davanti all’auto parcheggiata. Per evitare di essere travolto il sindaco ha dovuto gettarsi sul marciapiedi mentre sgommando i due rumeni fuggivano dalla zona. L’episodio è avvenuto di fronte a diversi testimoni. Ora sono in corso le indagini per rintracciare i due rumeni”, conclude la Polizia Locale.