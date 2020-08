Trento, CIAK: Al via le riprese del film “Fra due battiti” di Stefano Usardi

24 AGOSTO 2020: AL VIA LE RIPRESE DI FRA DUE BATTITI UN FILM DI STEFANO USARDI

Con la partecipazione di

STEFANO SCANDALETTI, MARIA VITTORIA BARRELLA, GIULIO CANCELLI, STEFANO DETASSIS, REMO GIRONE, ROBERTA DA SOLLER, LARA BALBO, MASSIMILIANO VARRESE, VALENTINA MELIS, ETTORE MIGLIACCIO, MATILDE VIGNA, GIOVANNI MORASSUTTI, ANGELO COLOMBO, FEDERICO VIVALDI, PAOLA COSTA

Drammatico/Grottesco; Italia, 2020;

In lavorazione; Uscita: 2021

Link Pressbook: urly.it/37m89

Link Foto Attori: urly.it/37m8c

Trento, 24 agosto. Iniziano oggi e proseguiranno fino al 24 settembre le riprese del film Fra due battiti, ultima fatica di Stefano Usardi (Luigo, 2017, Affittasi vita, 2019) prodotto dalla FiFilm Production di Caterina Francavilla ed interpretato da Stefano Scandaletti, Maria Vittoria Barrella, Giulio Cancelli, Stefano Detassis, Federico Vivaldi, Remo Girone, Roberta Da Soller, Lara Balbo e la partecipazione, tra gli altri, di Massimiliano Varrese e Valentina Melis.

Le riprese si svolgeranno tra Trento e Riva del Garda e l’uscita nel 2021 .

SINOSSI:

Giovanni (Stefano Scandaletti) è un giovane scrittore che vive a Trento nella villa lasciatagli in eredità dai genitori scomparsi. Passa le sue giornate girovagando in città alla ricerca di nuove avventure ed ispirazioni. Intanto, Mark (Giulio Cancelli), uno sceneggiatore “atipico”, gli crea a sua insaputa bizzarri ed emozionanti frammenti di vita…

L’intero meccanismo narrativo è sorretto dall’estroso maggiordomo di casa (Remo Girone), che passa invece le sue giornate a riscrivere spartiti di Schubert.

L’unica vera preoccupazione di Giovanni è scrivere un libro sulle emozioni per aiutare Tommaso (Federico Vivaldi) a riprendere in mano la sua vita ed a perdonarsi quel giorno che ha dimenticato la figlia in macchina mettendone a rischio l’esistenza.

L’arrivo di Rosa (Maria Vittoria Barrella), però, rompe gli equilibri e complica l’intreccio narrativo. Giovanni se ne innamora perdutamente e abbandona il progetto del libro a cui si stava dedicando tanto intensamente.

Con l’entrata in scena di Luca (Stefano Detassis), uno scrittore in crisi esistenziale, la continua alternanza tra realtà e finzione diviene preponderante, rendendo il confine tra le due sempre più labile. In fondo, nulla è come appare…

FILMOGRAFIA DEL REGISTA STEFANO USARDI:

Ventisette, 2011;

Il mio giorno, 2015;

Luigo, 2017;

Affittasi vita, 2019;

·       Fra due battiti, in lavorazione.