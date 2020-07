Bolsonaro rassicura sulle sue condizioni di salute

In diretta su Facebook afferma: “sto bene”

Roma, 10 lug. (askanews) – Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, 65 anni, che ha annunciato martedì di essere postivo al coronavirus, è apparso nella sua comunicazione settimanale in diretta su Facebook nella sua residenza ufficiale. Sembrava in buona forma e non era accompagnato, come spesso accade, da ministri o alti funzionari e il solito interprete della lingua dei segni non era presente.

Il presidente di estrema destra, dall’inizio della crisi, ha relativizzato la gravità dell’epidemia e criticato le misure di contenimento decise dai governatori negli stati brasiliani, dichiarando che la priorità non era quella di bloccare l’economia dal paese. Jair Bolsonaro ha detto che dopo essersi sentito male alla fine della scorsa settimana, ha iniziato a prendere una compressa di idrossiclorochina ogni giorno. Questo farmaco che è originariamente usato per combattere la malaria è usato in molti paesi per combattere il Covid-19, ma la sua efficacia non è provata formalmente e la domanda divide profondamente la comunità scientifica mondiale. “Lo dico molto chiaramente”, ha detto Bolsonaro nel suo video: “Ho preso (idrossiclorochina) e ha funzionato, e sto bene, grazie a Dio.

Il Brasile è attualmente il secondo paese in termini di contaminazioni e decessi Covid-19 legati a questa malattia, dietro gli Stati Uniti. Il bilancio delle vittime è di 69.184, con un aumento di 1.224 decessi nelle precedenti 24 ore.

