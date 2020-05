Decreto per l’istituzione del santuario diocesano «Madonna del Silenzio»

Pietro Santoro

per grazia di Dio e designazione della Sede Apostolica Vescovo di Avezzano

«Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19)

«Penso a quante volte la Vergine Maria ha taciuto, quante volte non ha detto quello che sentiva per custodire il mistero del rapporto con suo Figlio. […] Ma voi pregate la Madonna del Silenzio? […] Il silenzio non si riduce all’assenza di parole, bensì nel disporsi ad altre voci: quella del nostro cuore e, soprattutto, la voce dello Spirito Santo». Così papa Francesco, in una sua omelia, presentava all’attenzione del popolo cristiano e dei pastori una particolare dimensione di bellezza e un nuovo titolo con cui invocarla: la Vergine del Silenzio.

Nella Marsica, il culto della beata Vergine Maria ha sempre assunto caratteri belli e variegati tanto da segnare, attraverso i luoghi di culto edificati in suo onore, i confini e il cuore di questa terra.

In ossequioso assenso all’invito del Santo Padre nel disporsi alla voce dello Spirito Santo,

desiderando dare un assetto canonico alla chiesa di San Francesco in Avezzano che ne evidenzi il carattere di luogo mariano e punto di riferimento spirituale;

volendo rispondere al desiderio di papa Francesco di «trovare un posto, una chiesa, dove si possa dare culto pubblico alla Madonna del Silenzio»;

vista la richiesta del Ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini d’Abruzzo in data 27 febbraio 2020;

visti i cann. 1230-1234 del Codice di diritto canonico;

sentito il parere del Collegio dei consultori;

ERIGIAMO

la suddetta chiesa di San Francesco in Santuario Diocesano dal titolo «Madonna del Silenzio in San Francesco» con sede in Avezzano.

Invitiamo inoltre il Rettore del Santuario a redigere, entro un mese, per l’approvazione, lo Statuto del Santuario Diocesano «Madonna del Silenzio in San Francesco». Si collochi nel tempio l’Icona della Madonna del Silenzio per la venerazione del popolo di Dio.

La decorrenza del presente atto è stabilita in data 13 maggio 2020, memoria dell’apparizione della Madonna a Fatima.

Dato in Avezzano, 13 maggio 2020.

Fonte: http://www.diocesidiavezzano.it/

Segnalato da P. Vincenzo Di Blasio