Gaudenzio (327 – 418), primo vescovo del Piemonte, resse per 20 anni la diocesi di Novara dove a lui è dedicata la basilica con l’ardita cupola dell’Antonelli

Ancora vivo si diffondono voci di miracoli da lui compiuti con la forza della preghiera come ai tempi degli Apostoli: “Dio parve ogni giorno essere magnificato per i prodigi che compiva per mezzo del suo santo: così che col passare del tempo rese la vista ai ciechi, l’udito ai sordi, la parola ai muti, agli zoppi il cammino”.

I suoi prodigi continuano dopo la sua morte: “i malati sperimentano quanto convenga onorare il servo di Dio, vedendo i ciechi ricuperare la vista, gli storpi la capacità di camminare, i sordi l’udito”.

È considerato protettore dei sordi che, con il MAS di Novara, continuano ad onorarlo il 22 gennaio, abbinandolo spesso alla festa di S. Francesco di Sales.

P. Vincenzo Di Blasio