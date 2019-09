Prima come arcivescovo di Milano, poi come Papa avvicinò più volte i sordomuti. Nel 1970 ricevendo in udienza speciale a Castelgandolfo 500 sordi francesi, disse:”…la nostra parola sfortunatamente è impotente a giungere fino alle vostre orecchie. Anche noi vorremmo che leggeste sulle nostre labbra…”.

Nel 1971 ricevette in udienza privata il neo sacerdote sordo Fr. Cyrill Axelrod accompagnato dal presidente dell’ENS Vittorio Ieralla e da P. Vincenzo Di Blasio della PMS. Sempre nel 1971 durante la sua visita alla Terra Santa volle la realizzazione dell’Istituto Effetà per i piccoli sordi arabi di Betlemme, affidato alle cure delle suore di Santa Dorotea di Vicenza.

Il Papa Francesco lo ha beatificato nell’ottobre 2014. Riconosciuto un nuovo miracolo per la canonizzazione, lo dichiarerà ufficialmente santo il prossimo 14 ottobre.

La memoria liturgica di papa Montini cade il 26 settembre, giorno del suo compleanno, ma la diocesi di Milano, la celebra il 30 maggio, anniversario della sua Prima Messa. I resti mortali di San Paolo VI sono venerati nelle Grotte Vaticane sotto la Basilica di San Pietro a Roma.

P. Vincenzo Di Blasio