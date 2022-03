‘O anche No’ tra Ucraina e sport

PUBBLICITA

‘O Anche No’, programma di inclusione sociale e disabilità realizzato con la collaborazione di Rai per il Sociale e Rai Pubblica Utilità, dedicherà su Rai 2 la puntata di venerdì 18 marzo alle 23.55 e la replica di domenica 20 marzo alle 9.10 alla «Giornata mondiale della sindrome di Down» del 21 marzo, ed affronterà un tema essenziale: il diritto ai sentimenti, alla tenerezza, all’affettività ed infine al sesso.

Non mancheranno, all’inizio e a fine puntata, due testimonianze sull’Ucraina: quella di Stefano Oltolini, Coordinatore Operazioni emergenza Ucraina di Fondazione Soleterre, e di Rossella Miccio, Presidente di Emergency. Paola Severini Melograni ospiterà Federico e Susanna Patuzzi, protagonisti di Mia sorella è un pezzo di figa, edito da Rizzoli, ed Emanuele Galeazzi, giovane con sindrome di Down, residente in Olanda, dove vive con i genitori. Nello spazio speciale dedicato al “vedere oltre”, Daniele Cassioli, campione paralimpico, dialogherà con Michele La Ginestra, di nuovo in scena al Teatro Sistina con Rugantino fino al 27 marzo.

L’attore è impegnato anche con Teatro 7, di cui è direttore artistico e fondatore, un riferimento culturale per Roma ma anche un luogo di formazione, con i suoi laboratori teatrali anche per giovani con trisomia 21. Mario Acampa incontrerà Anna Contardi, coordinatrice dell’Associazione Italiana Persone Down a Roma, in occasione del docufilm AIPD Come una vera coppia, regia di Christian Angeli, che racconterà storie e gesti d’amore ma anche riflessioni e discussioni sulla sessualità di cui sono state protagoniste sei coppie di persone con sindrome di Down, e che fa parte del progetto Amore, amicizia, sesso: parliamone adesso.

Con Riccardo Cresci si andrà a Brescia, al 21grammi, un laboratorio di prodotti da forno, pasticceria, bar e gastronomia da asporto nato dall’iniziativa del Centro Bresciano Down Onlus. Tra i suoi dipendenti, ci sono anche ragazzi con trisomia 21.

Non mancherà la musica dei Ladri di Carrozzelle. Per rivedere tutte le puntate e anche le stagioni precedenti su Raiplay. https://www.raiplay.it/programmi/oancheno