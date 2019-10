L’Associazione Sordi Cremaschi domenica 13 Ottobre gita con visita al FRANTOIO BONAMINI a ILLASI in provincia di Verona, la gentilissima guida Rebecca insieme ala mediatrice segnante spiegava le origini della lavorazione che nella tenuta dove le olive giunte a maturazione vengono raccolte e trattate a mano come si faceva da secoli e poi giungere al frantoio nel moderno impianto continuo a estrazione a freddo con risultati finali un ottimo olio extravergine delicato al palato.

Dopo i consueti assaggi e dedicati allo spaccio, è arrivata l’ora del pranzo presso il Ristorante Corte Forziello sempre a Illasi, circondato da uno straordinario giardino con fioritura continua e durante una pausa di pranzo l’Associazione ha voluto offrire ai partecipanti un pensierino in segno di gratitudine una boccettina di OLIO SAN FELICE della Tenuta BONAMINI.

Il pomeriggio dedicato alla passeggiata a Bardolino sulla riviera orientale del Lago di Garda.

Poi il rientro in serata.

L’Associazione come sempre ringrazia la mediatrice segnante per sordi per il supporto durante la visita alla tenuta del Frantoio e ringrazia i presenti alla gioiosa gita.