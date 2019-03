In occasione della Festa della Donna l’Associazione Sordi Cremaschi come da programma, ieri domenica 10 Marzo hanno visitato il bellissimo e straordinario Castello di Bardi, costruito come Fortezza per resistere a prolungati assedi.

Seguendo l’itinerario scritto sulla guida, ci siamo catapultati nella visione di quei lontani tempi. In quella fortezza, in un punto esatto si narra che gira un fantasma di cavaliere. Il mistero ha sempre affascinato, tanto è vero che ci siamo posti delle domande se realtà o fantasia? Pranzo appena fuori dalla Fortezza, con cucina tradizionale casalinga tipica della valle parmense. L’Associazione Sordi Cremaschi ai presenti ha regalato un pensierino.

Il pomeriggio passeggiata libera, chi ha voluto finire la visita al Castello. Il tempo era lunatico, c’era un vento forte, il sole pallido andava e tornava, nubi che presagivano piogge, invece nulla, la giornata volgeva al termine e si è fatto ritorno in sede.

L’Associazione Sordi Cremaschi ringrazia tutti i partecipanti per la compagnia