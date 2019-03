Grazie da una dritta di Mauro, nostro estroso animatore, vero e puro valtellinese fino all’osso del midollo l’Associazione Amici e Volontari Sordi Valtellinesi per la prima domenica di quaresima del 10 marzo 2019 ha potuto allestire una maiuscola festa riservata al gentil sesso, anche se fra i partecipanti figuravano pochi uomini come i loro accompagnatori od forzati autisti presso un piccolo agriturismo nascosto tra i vigneti della zona Miarescia sopra Chiuro a 700 metri sul livello del mare.

La spensierata e allegra festa nonostante la lunga giornata s’è svolta intensamente soprattutto fra le chiacchiere e le interminabili portate che la vulcanica cuoca Mariarosa ha potuto soddisfare pienamente i palati di alcune esigenti signore come le ottime specialità: Tagliatelle al Lambrusco con fonduta e zucchine trifolate, risotto alla fragola, tagliata di manzo con contorni originali, torta da mille dolci accompagnate da generoso ottimo vino prodotto da loro. Anche i loro liquori fatti in casa hanno reso al settimo cielo i partecipanti.

La giornata s’è protratta oltre il programma di marcia per il discorso dell’ottima signora Anna sulla storia delle sfortunate e battagliere donne americane per i loro diritti fin dal 1909, 110 anni di battaglie per ottenere la giusta opportunità fra il sesso forte, una lotta per rimuovere le disuguaglianze fra i sessi. Nel primo pomeriggio c’è stata una lotteria per poche fortunate, perché era in palio alcuni oggetti fatti col ricamo, con l’uncinetto ed altro offerte da alcune collaboratrici, comunque a tutte le donne sono stati offerti originali mimose fatte da loro. Nelle tarde ore pomeridiane con un abbagliante sole ci siamo recati fuori in uno spiazzo ad assaporare uno splendido panorama da quasi mozzafiato con le cime più alte ed ancora innevate. Un arrivederci alle bellissime dame valtellinesi del silenzio al prossimo incontro.

Del Grosso Giuseppe