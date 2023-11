Baldelli (FdI): “Alle Marche oltre 3 milioni per l’assistenza all’autonomia degli alunni con disabilità”

di Ufficio Stampa Antonio Baldelli

“Con la firma del decreto per trasferire ai comuni i 100 milioni di euro del ‘Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità’ compiamo un atto concreto in aiuto dei più fragili. Risorse fondamentali per consentire ai giovani disabili che frequentano la scuola dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di avere più possibilità e una maggiore integrazione”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli.

“Alle Marche vanno oltre tre milioni di euro per i 2.395 alunni con disabilità. Alla provincia di Ancona andranno 994.878 euro poi Ascoli Piceno (488.053 euro), Fermo (355.314 euro), Macerata (647.609 euro), e Pesaro e Urbino con 725.376 euro. Autonomia e comunicazione significano maggiore libertà – conclude Baldelli – è un nostro dovere”.

