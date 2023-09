PUBBLICITA

LATINA – Sentita e partecipata la seduta della commissione istruzione di lunedi 11 settembre, dove è stata affrontata la questione già emersa da qualche tempo riguardante la comunicazione per le persone sorde che debbono interfacciarsi con il Comune e i suoi dipendenti.

E’ stato invitato il presidente dell’ENS – Sezione Provinciale Sordi di Latina Biagio Meschino che, con una delegazione, ha presenziato e relazionato sulle criticità quotidiane che vivono le persone sorde. Toccante è stata la modalità di espressione che si è potuta istaurare solo grazie all’interprete dell’ENS Gisella Reale, grazie alla quale la commissione ha potuto ascoltare i reali bisogni di queste persone che si battono per la pari opportunità comunicative… ”la libertà di comunicazione”.

Presenti la dirigente Pacifico, responsabile della formazione di dipendenti, che si è impegnata a valutare l’inserimento nel piano formativo nel prossimo biennio della lingua dei segni ai dipendenti comunali, mentre dal lato della digitalizzazione e intelligenza artificiale l’assessore Tesone si è resa disponibile alla valutazione di progetti che possano aiutare la comunicazione dei non udenti che si interfacciano con l’amministrazione.

Unanime l’impegno di tutta la commissione che si indirizzerà ad essere da monito e da esempio a tutti gli Enti e organismi territoriali per far si che tutti i servizi vengano dotati di personale capace di parlare la lingua dei segni e, inoltre, partirà una sensibilizzazione della divulgazione della lingua LIS nelle scuole con una bella manifestazione che sarà organizzata a Natale.

La commissione del 12 settembre è stata dedicata allo stato dell’arte del servizio asili dove il dirigente e l’assessore hanno relazionato in merito alla situazione attuale, la complessità dell’affidamento del servizio che si ottenuto mediante l’espletamento di una gara europea e il controllo accurato delle procedure ha fatto si che i tempi di valutazioni siano stati più complessi.

La commissione ha richiamato alla massima attenzione e scrupolosità la super visione degli atti e il servizio prestato e vigilerà in maniera attenta e puntuale sul servizio erogato.

“Finalmente possiamo vedere nella nuova amministrazione comunale la giusta sensibilità e possibilità di collaborazione per un futuro più roseo per tutti i sordi della città di Latina” le parole del Cav.Rag. Biagio Meschino, Presidente Sp Ens Latina: “Un grazie di cuore al presidente della commissione Giuseppe Coriddi, ai membri della commissione tutti che all’unanimità ci sostengono e ci hanno ascoltato all’audizione ai consiglieri comunali tutti e non ultimo il sindaco di Latina Dott.ssa Celentano l’assessore Tesone e la dirigente alla formazione dott.ssa Pacifico”.

