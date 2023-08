PUBBLICITA

La giunta regionale della Valle d’Aosta ha approvato uno schema di contratto con una società di servizi per l’assistenza e il sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità, in situazione di gravità, frequentanti le istituzioni scolastiche ed educative della regione, comprese le scuole secondarie di secondo grado paritarie, per l’anno scolastico 2023-2024.

In particolare – si legge in una agenzia – è stato incrementato il monte ore in modo significativo così da garantire un servizio di qualità a tutti gli alunni con disabilità in situazione di gravità.

È stata inoltre approvata l’adesione della Regione alla giornata nazionale del Donoday e alla giornata nazionale dell’afasia tramite l’illuminazione del Castello di Aymavilles di colore arancione, dal 4 al 10 ottobre, e di colore viola il 14 ottobre.

di Pasquale Almirante