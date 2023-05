Roma, scuola negata ai ragazzi disabili. La denuncia delle mamme: «Rifiutati da 13 licei»

PUBBLICITA

La battaglia di quattro mamme

Lei, assieme ad altre tre mamme, con i figli nella stessa scuola media in un quartiere di Roma nord, si sono viste rifiutare l’iscrizione dei ragazzi da licei di diverso indirizzo. Prima dall’istituto agrario Emilio Sereni: «Ha rifiutato 3 ragazzi con disabilità perché non appartenenti al bacino di utenza della scuola. E la preside è stata sorda a qualunque appello anche da parte dell’ufficio scolastico regionale», denuncia una delle mamme. Anche l’attivazione dell’attuale dirigente scolastica della scuola dei ragazzi non ha avuto successo. Tra gli altri licei contattati ci sarebbero il Domizia Lucilla, il Vespucci, l’istituto Enrico Fermi, il Pascal, il Calamandrei e il liceo scientifico Farnesina. Dal Fermi, per esempio, avrebbero risposto «perché li dovete iscrivere in queste scuole, una scuola vale l’altra se non sono in grado di fare grandi cose». Così la mamma si appella al ministero «perché questo non accada più, affinché si applichi la precedenza – in teoria già data dalla legge 104 – per le iscrizioni di questi ragazzi: i nostri figli hanno diritto a studiare, per questo, però, servono più risorse per gli insegnanti sostegno e dei fondi per far sì che le scuole prevedano laboratori e attività idonee».