Linee guida nuovo Pei: profilo di funzionamento ministero della salute

Aumento stipendio dirigenti scolastici: riprendono le trattative per il rinnovo del contratto

Con il rientro in classe di tutti gli studenti sul territorio nazionale, riprendono ufficialmente le attività connesse alla scuola e si torna a parlare del rinnovo del contratto scuola. Prima della pausa natalizia è andata in archivio una parte importante della trattativa, quella che ha consentito di aumentare gli stipendi del personale scolastico e di saldare gli arretrati relativi al periodo di vacanza contrattuale.

Nuovo incontro nei prossimi giorni

Adesso è il momento di riprendere a discutere della arte normativa, tenendo presente che il Governo ha promesso una nuova discussione sul tema economico per integrare le cifre di cui si è discusso prima di Natale. L’appuntamento è previsto per l’11 gennaio quando ministero e sindacati si troveranno nuovamente per portare avanti la discussione sulla parte normativa del contratto Istruzione. Questo consentirà di mandare in archivio il tema del rinnovo del contratto nazionale 2019-2021.

I punti cruciali

“È stato un anno importante per la contrattazione del pubblico impiego. – sottolinea all’Ansa, Antonio Naddeo, presidente dell’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni) – Infatti si sono chiusi tutti i contratti relativi al personale non dirigente. Per le funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici), locali (regioni, province e comuni), e sanità i contratti sono completi sia per la parte economica che per quella normativa. Per il comparto istruzione e ricerca si sta chiudendo la parte normativa”. S i parlerà anche dell’aumento dello stipendio dei dirigenti scolastici

Valorizzazione Dsga

Non sarà una trattativa semplice, considerato che tra il governo e i sindacati ci sono numerose divergenze circa temi come profili e ordinamenti professionali del personale amministrativo, mobilità, formazione, valorizzazione Dsga, contrattazione integrativa, relazioni sindacali, lavoro a distanza. Archiviata la trattativa per il rinnovo del contratto 2019-2021, si potrà intavolare la discussione per il contratto attualmente in essere, e che dovrà portare a ulteriori aumenti come promesso dal Governo in fase di contrattazione.

Una partita sulla quale sindacati e governo si giocano molto della loro credibilità, considerato che le cifre sulla base delle quali è stato firmato il rinnovo del contratto hanno lasciato delusi molti appartenenti al personale scolastico.