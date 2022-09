Speciale “Progettare la scuola che cambia”

PUBBLICITA

Con la presente desideriamo informarvi che venerdì 7 ottobre dalle ore 8.30 alle 13.30, presso la Sala convegni ENAIP FVG, sita a Pasian di Prato (UD) in via Leonardo da Vinci 27, si terrà il convegno “Progettare la scuola che cambia – Inclusività e accessibilità degli spazi educativi”.

Comunicato stampa:

L’evento è organizzato dal CRIBA FVG, dalla Consulta Regionale Associazioni Persone con Disabilità FVG, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e da ENAIP FVG, in collaborazione con la Federazione Regionale Ordini Architetti PPC FVG, il Comitato Regionale Geometri FVG, l’Ordine dei Periti Industriali della provincia di Udine, le Università degli Studi di Udine e di Trieste, Cerpa Italia Onlus, ANCI FVG e Federsanità ANCI FVG.

L’obiettivo del convegno è alimentare una riflessione sul significato e sulle implicazioni dell’accessibilità e dell’inclusività in una scuola in evoluzione, indagando le relazioni tra lo spazio costruito e l’impostazione pedagogica, le caratteristiche del patrimonio edilizio esistente ma anche le nuove esigenze emerse in seguito all’emergenza pandemica. I relatori, altamente qualificati, proporranno la presentazione di studi, esperienze progettuali e sperimentazioni utili a realizzare ambienti scolastici sicuri, accessibili e accoglienti per tutti i fruitori.

L’evento è gratuito e fruibile, a scelta, in presenza presso la sala convegni ENAIP FVG oppure on-line con streaming su piattaforma Zoom.

È previsto un servizio di sottotitolazione e di interpretariato LiS.

Per partecipare è necessario iscriversi a uno dei seguenti link cliccando i pulsanti ISCRIZIONI / ISCRIVITI e compilando il form di registrazione.

MODALITA’ IN PRESENZA: https://www.schoolplus.it/it/corsi/progettare-la-scuola-che-cambia-in-presenza

MODALITA’ ONLINE: https://www.schoolplus.it/it/corsi/progettare-la-scuola-che-cambia-on-line

Per chi segue l’evento on-line, all’avvio, la lezione sarà visibile nella pagina di accesso a Schoolplus (dashboard) e sarà possibile effettuare l’accesso all’aula virtuale cliccando sul pulsante PARTECIPA LEZIONE.

L’evento è accreditato per:

– Architetti, riconoscimento di 5 CFP;

– Ingegneri, riconoscimento di 3 CFP;

– Geometri, riconoscimento di 5 CFP;

– Periti Industriali, riconoscimento di 5 CFP.

La locandina col programma dell’incontro è disponibile al seguente link: https://mcusercontent.com/7d0b2223db8f88342556766a5/files/7ca6491b-ba21-b8c1-aec3-d603c7369ffc/Progettare_la_scuola_che_cambia_locandina_DEF.01.pdf

Per informazioni:

dott.ssa Francesca Peruch: f.peruch@enaip.fvg.it, 0434-586438

dott.ssa Giulia Venturato: g.venturato@enaip.fvg.it, 0434-586427