Assistenti alla comunicazione, raddoppiati i fondi

È stato incrementato di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, il Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, introdotto dalla legge di bilancio 2022, modificandone la modalità di ripartizione delle risorse. È quanto stabilito nel Decreto Milleproroghe, approvato dalle commissioni congiunte Bilancio e Affari costituzionali alla Camera.

Salgono così a 200 milioni le risorse stanziate a questo fine a decorrere dall’anno 2022. «Un fondo complessivo che ora ha una dotazione raddoppiata, da destinare a Regioni e Comuni, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle scuole di ogni ordine e grado, e che ogni anno andrà suddiviso entro giugno, per consentire un’adeguata programmazione degli anni scolastici. Non resta quindi che attendere il vaglio definitivo del Parlamento sul Milleproroghe, che auspichiamo avverrà in tempi brevi», ha detto la ministra Erika Stefani.

È stata anche prorogata la procedura per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno.