Verona, 3 dicembre 2021

Su iniziativa di Egalitè (Dario Dongo) e Genitori Tosti (Alessandra Corradi), da oggi, è stata diffusa una lettera aperta, indirizzata alle istituzioni, per invitarle ad affrontare con responsabilità gli ambiti fulcrali che riguardano le persone con disabilità e i loro diritti.

Oggi, 3 dicembre, ricorre la 29esima giornata dei diritti delle persone con disabilità istituita dall’ONU.

I 5 punti della lettera su cui si attira l’attenzione e si fanno puntuali richieste sono: barriere architettoniche (e non solo) e l’autonomia delle persone, inclusione, Caregiver familiari, sordità e dignità. Attenzione alla scuola per quanto riguarda la sicurezza e l’accessibilità degli edifici, la garanzia del giusto numero dei docenti di sostegno, la continuità didattica, l’internalizzazine degli ASACOM e la DAD come prassi all’università per agevolare sia gli studenti con disabilità sia gli studenti caregiver, tipologia di cui quasi nessuno si cura.

La lettera è stata consegnata a mano all’On Lisa Noja questa mattina, alla “Sala della Regina” a Montecitorio, in occasione dell’evento organizzato dalla Camera dei deputati per celebrare la giornata del 3 dicembre.

L’elenco dei firmatari :

Luca Zarfati – Roma Open Lab

Giuseppe Maroni – ANS Associazione Nazionale Subvedenti OdV

Antonio Demarcus – Studenti Universitari Caregiver

Silvana Castellotti – ALIS Associazione Lodigiana Inclusione Sociale

Nicoletta Wojciechowski – CLEBA Lodi (Comitato Lodigiano per l’Eliminazione delle Barriere

Architettoniche)

Maurizio Attanasi – PEBA Cologno Monzese

Abdeljalil Makhloufi – Neurospine Community

Giacomo Sicurello – Campagna Nunesco

Francesco Sicurello – @itim (Associazione Italiana Telemedicina e Informatica Medica)

Gueye Cheikh Ahmed Tidiane – Disability Pride Senegal

Irene Lugano – UNIDAD

Per info e adesioni alla lettera aperta: genitoritosti@yahoo.it – wp 3392118094

Alessandra Corradi, Presidente

Genitori Tosti In Tutti I Posti ONLUS

www.genitoritosti.it

