Disabilità sensoriale: come accedere agli interventi a sostegno degli studenti attivati dall’Ats1

Assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare; sussidi e supporti all’autonomia; adattamento dei testi scolastici; frequenza di scuole o corsi in istituti specializzati.

Questi gli interventi destinati agli studenti del territorio con disabilità sensoriale, dall’iniziativa promossa dall’Ambito Territoriale Sociale 1, in collaborazione con le realtà del privato sociale, in particolare con ENS – Ente Nazionale Sordi (Ens) e UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che affiancano le famiglie nella presentazione delle domande.

«Ancora una volta – sottolinea Sara Mengucci, presidente Comitato dei sindaci ATS1 e assessora alla Solidarietà di Pesaro – si pone l’attenzione alle tante e diverse situazioni afferenti la disabilità. Valore aggiunto nei percorsi relativi alla disabilità sensoriale è la reciproca collaborazione che negli anni si è consolidata tra istituzione pubblica ed enti del Terzo settore, in particolare con le associazioni Ens e Uici, da sempre a fianco delle persone in condizione di disabilità sensoriale e delle loro famiglie».

Sono proprio le due onlus le realtà con cui le famiglie possono interfacciarsi per ricevere la modulistica e le informazioni per accedere agli interventi (quello di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare è programmato anche per luglio e agosto 2022).

Le iniziative attivate dall’ATS1 sono destinate agli alunni frequentanti il nido d’infanzia (0-3anni), la scuola dell’infanzia (3-6 anni), la scuola primaria, la scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di sordità o di cecità e gli alunni che presentano una disabilità sensoriale lieve.

Le domande possono essere presentate durante tutto l’anno scolastico 2021-2022.

Per informazioni sulle procedure e la modulistica contattare Ens e Uici.

ENS Provinciale Ente Nazionale Sordi onlus, via Miralfiore, 6/int.5. Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9 alle 12.30; lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle 18.30. Tel. 350.9371305 – mail pesaro@ens.it.

U.I.C.I. Pesaro – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus, via Vincenzo Rossi, 75. Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12; giovedì dalle ore 15 alle 18. Tel. 0721.416171 – mail: info@uicipesaro.it – didattica.ps@uiciechi.it.

