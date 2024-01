Cesena. Ecco un laboratorio che mescola il teatro con la lingua dei segni

Come può la lingua dei segni diventare occasione di teatro? A essere sicuri che si possa fare e a organizzare un corso dal titolo “Nella parola sto a gambe nude” Laboratorio di teatro e lingua dei segni, sono Roberta Magnani ed Eleonora Giammari della “Casa di Gesso” – scuolina di teatro e arti sceniche di Cesena. Il laboratorio, aperto ai bambini/e dai 7 ai 14 anni, è l’incontro di sguardi, gesti, silenzi, segni.

E’ l’incrociarsi di due discipline caratterizzate dalla forza non verbale e l’espressività gestuale: l’una si fa forte dell’alfabeto dell’altra.

L’una e l’altra dialogano per acquisire più sfumature: il gesto si amplia fino a divenire movimento e a farsi parola, il corpo incontra lo spazio e ne muove e racconta i significati. Le pratiche del teatro, le fiabe, le scenografie, le luci, i suoni di scena si mescolano con l’alfabeto, l’uso dello spazio e l’espressività della lingua dei segni, per tradurre le sensazioni auditive in momenti tattili, visivi e gestuali di forte emozionalità e creatività.

“E’ un laboratorio dove il gioco teatrale e la lingua dei segni accrescono il valore del corpo – spiega Roberta Magnani – come strumento di comunicazione e della parola come traccia che si inscrive nell’azione. L’espressività del volto, l’inclinazione del busto, la rotazione delle spalle, la velocità del movimento, la direzione dello sguardo, i segni che prendono forma nelle mani intonano una storia, raccontano un messaggio, ma, soprattutto, allargano le possibilità di relazione con l’altro e l’intorno. In equilibrio fra il colore di una voce, la tensione di un atto e la potenza dei segni della LIS ci si può esprimere attraverso molteplici sfumature e canali sensoriali”.

Il laboratorio si svolgerà dal 23 Febbraio al 24 Marzo per 5 incontri presso la sede della scuolina in Via Braghittina 879, San Vittore, Cesena FC. Per informazioni e iscrizioni 3477748822.

di Redazione CesenaToday