Ai licei di Camerino le prime certificazioni nazionali in LiS

Ormai da anni al Varano sono attivi i corsi di Lingua dei segni italiana per gli studenti del triennio degli indirizzi Linguistico e Scienze Umane, che tanta fortuna hanno ricevuto finora, grazie alla collaborazione preziosa con il prof. P. Celo e la prof.ssa N. Vian, docenti universitari e membri dell’Associazione Guanti Rossi.

Le lezioni si svolgono generalmente online, ma talvolta si è avuta l’opportunità di ospitare in presenza il Prof. Celo, che sa magistralmente coinvolgere i numerosi corsisti con lezioni interattive particolarmente coinvolgenti.

Anche quest’anno si sono già svolti due corsi LiS di primo livello, che hanno riscontrato grande attenzione e partecipazione sia da parte degli alunni che dei docenti e del personale ATA, testimoniando l’interesse per questa lingua e la sensibilità verso l’inclusione delle persone sorde. Nella seconda parte dell’anno inoltre ci sarà il corso di secondo livello, nell’ambito del progetto CertiLis, che ha come finalità la certificazione nazionale delle competenze raggiunte. Si tratta di un progetto di grande importanza, poiché il Varano partecipa alla ricerca concernente l’attestazione delle competenze linguistiche per i livelli A1 e A2 del QCER, che coinvolge il Ministero dell’Istruzione e del Merito, varie università italiane e la Scuola di mediazione linguistica “San Domenico” di Fermo, con la quale è attiva da anni una convenzione e una proficua collaborazione.

L’attività sperimentale, iniziata sin dallo scorso anno dai nostri studenti, permette loro di sostenere l’esame che condurrà al rilascio di un Certificato di Competenza valido su tutto il territorio nazionale e consentirà anche l’esonero dalla prova di LiS prevista nel test d’ammissione al corso di laurea per Mediatori Internazionali delle Lingue dei Segni. I nostri alunni hanno infatti già partecipato con successo alle prime certificazioni nazionali, grazie alla costituzione della rete nazionale CertiLiS