L’Aquila, corsi in LiS per i dipendenti comunali e USRA

Da gennaio corsi in lingua LiS per dipendenti comunali, aziende partecipate e USRA

Inizierà a gennaio e terminerà ad aprile 2024 il corso per insegnare la lingua dei segni (LiS) al personale del Comune dell’Aquila, delle aziende partecipate e dei dipendenti dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila.

Obiettivo dell’attività di formazione, organizzata dall’Ufficio del Disability Manager e svolta dalla Sezione Provinciale dell’Ente Nazionale Sordi L’Aquila, è abbattere le barriere di comunicazione affinché la pubblica amministrazione sia sempre più accessibile in un’ottica di massima inclusione. A darne l’annuncio sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco con delega alla attività alle attività del Disabilty Manager, Raffaele Daniele, nella Giornata internazionale delle persone con disabilità. “Esiste ancora una poca conoscenza della necessità delle persone sorde, della loro cultura e le relative potenzialità intellettive, emotive e professionali.

Inoltre, rispetto alla sordità, continuano a sopravvivere numerosi stereotipi e pregiudizi, che rendono il deficit sensoriale una disabilità anzitutto sociale. – spiegano sindaco e vice sindaco – Il corso rappresenta è una significativa iniziativa per fornire ai nostri dipendenti una base teorica e pratica per avviare una comunicazione attraverso la LiS e, soprattutto, per andare incontro alle esigenze e richieste degli utenti con disabilità uditiva – Un progetto sensibilizzazione e formazione che permette di sviluppare conoscenze idonee a comunicare più efficacemente con i soggetti fragili. Novità importante, inoltre, sarà il coinvolgimento delle aziende partecipate e del personale dell’USRA.

È un’ulteriore conferma della vocazione dell’amministrazione a fianco dei cittadini per rispondere in maniera adeguata ai loro bisogni”.

