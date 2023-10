Paese (Treviso). Assente all’appello il comunicatore della Lingua dei Segni in classe

PUBBLICITA

PAESE – (Treviso) Non è ancora stato messo in atto un servizio regolare di traduzione della lingua parlata in LIS per la studentessa sordomuta Lisa

Dall’inizio dell’anno scolastico, l’esperto LiS che era stato incaricato dall’ufficio scolastico regionale per comunicare con Lisa, studentessa di prima superiore affetta da disprassia, durante le lezioni, si è presentato regolarmente solo per una settimana. Una situazione difficile da affrontare quotidianamente, per la quale esiste una soluzione non ancora messa in atto e che non dipende dalla scuola.

Si procede tra silenzi e rimpalli di responsabilità da un’ente all’altro, senza, tuttavia, considerare che continua a mancare un servizio fondamentale per Lisa, che si trova in una condizione di disagio. –

