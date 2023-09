PUBBLICITA

Regione Lombardia, tramite il Bando di “Inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale”, finanzia interventi per supportare nel percorso scolastico tutti coloro che, a causa di una disabilità sensoriale visiva e/o uditiva, incontrano difficoltà nella comunicazione.

CREMONA – Tra le iniziative adottate per formare nuove figure specializzate, l’ATS della Val Padana promuove, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il corso di base per “Assistente alla Comunicazione per il sostegno e l’inclusione di alunni con disabilità visiva e disabilità uditiva”.

L’Assistente alla Comunicazione è una figura professionale che svolge attività finalizzate all’integrazione e allo sviluppo del percorso di crescita e di autonomia dello studente, sia nel processo di apprendimento, sia nelle occasioni di socializzazione.

Il corso è gratuito e aperto a un massimo di 30 partecipanti in possesso dei seguenti requisiti:

essere residenti in Regione Lombardia

avere un’età superiore ai 18 anni

essere in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l’accesso all’Università.

Per dettagli sui requisiti e sulle modalità di iscrizione al percorso formativo è possibile consultare il sito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore al seguente link https://www.cedisma.it/2023/07/11/apertura-iscrizioni-corso-lassistente-alla-comunicazione-per-la-disabilita-sensoriale-visiva-e-uditiva/.

Il corso si svolgerà presso la sede di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; avrà inizio il 29 settembre e terminerà a fine aprile 2024. Il percorso formativo è articolato in 230 ore di formazione (in parte in presenza e in parte in remoto) e 30 ore di stage; è previsto un esame finale. Le lezioni si terranno dalle 17.00 alle 21.00 nelle giornate di giovedì e venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 il sabato.

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 13 settembre 2023.

La psicologa Amelia Anghinoni

“Nell’ambito delle attività a supporto di studenti con disabilità sensoriale finanziate dal bando di Regione, nell’anno scolastico 2022-2023 l’ATS della Val Padana ha garantito il supporto a 88 studenti, suddivisi tra i territori di Mantova, Cremona e Crema – spiega Amelia Anghinoni, Psicologa della Struttura Salute Mentale e Dipendenze di ATS della Val Padana – e sempre con l’obiettivo di facilitare l’inserimento scolastico, dall’anno educativo 2019/2020 la nostra regione ha attivato il progetto “Sperimentazione Nidi. Interventi in ambito educativo a favore dei bambini 0-36 mesi con disabilità sensoriale”, tuttora in corso anche nei territori delle province di Cremona e Mantova. Si tratta di una progettualità che si rivolge ad asili nido, micronidi pubblici e privati e sezioni primavera della Scuola dell’infanzia in cui sono già frequentanti, iscritti o in lista d’attesa, bambini con disabilità sensoriale e che ha l’obiettivo principale di rendere l’inserimento un’esperienza significativa anche per i successivi percorsi di inclusione scolastica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria”.

Per maggiori informazioni sul Bando di Regione Lombardia sulla disabilità sensoriale è possibile contattare gli uffici competenti di ATS della Val Padana, scrivendo all’indirizzo mail: disabili.sensoriali@ats-valpadana.it.

