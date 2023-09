Asti. Quest’anno per la prima volta la Casa del Popolo ospiterà il corso di LiS

PUBBLICITA

L’Istituto dei Sordi di Torino e Casa del Popolo unite in un progetto educativo e sociale

Il lancio del progetto avverrà sabato 30 settembre con una presentazione alle 18, a cui seguiranno aperitivo e concerto degli SLWJM.

Il corso, organizzato dall’Istituto dei Sordi di Torino, nell’anno formativo 2023-2024 raggiunge la sua quarta edizione.

Le lezioni si svolgeranno il mercoledì dall’11 ottobre al 22 maggio 2024 e saranno in tutto di 60 ore.

Svolto da insegnanti madrelingua sordi, il corso è rivolto a insegnanti di ordine e grado, lavoratori del terzo settore, sanitari, educatori, OSS, psicologi e tutti coloro che sono interessati a imparare la lingua dei segni.

Si tratta di una formazione professionalizzante e rilascia un attestato, in quanto l’Istituto dei Sordi è accreditato presso il MIUR per la formazione del personale scolastico. Per informazioni e iscrizioni si può scrivere una mail a asti@istitutosorditorino.org .

Sempre sabato, dopo la presentazione e l’aperitivo, spazio alla musica con gli SLWJM, band con Paolo Longhini a voce e chitarra, Lorenzo Morra a piano e synth, Leonardo Barbierato a basso e fx e Davide Mancini alla batteria, la band fonde sound legati alla black music e sperimentazioni elettroniche.

Un gruppo vincitore del premio come miglior band emergente al contest dell’Aim Festival al Castello Sforzesco di Milano nel 2020, il gruppo ha fatto uscire nel 2021 l’album Mega.

Redazione La Voce di Asti