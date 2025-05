Il corso, che ha riscosso interesse e apprezzamento, punta non solo a fornire strumenti linguistici ma anche a sensibilizzare e promuovere una cultura dell’accessibilità

Giovedì 8 maggio 2025 ha preso il via il corso di lingua italiana dei segni (Lis) organizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ente nazionale sordi Ets Aps (Ens), nell’ambito del Piano provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità annualità 2023/2024.

Durante il primo incontro, finalizzato a dare un quadro globale dei contenuti che saranno trattati, i partecipanti hanno mostrato grande attenzione e coinvolgimento, apprezzando in particolar modo la didattica altamente interattiva e coinvolgente.

I diversi contesti di provenienza dei corsisti hanno, sin da subito, fornito spunti per confronti costruttivi portando valore aggiunto al corso.

Il corso, che ha riscosso interesse e apprezzamento, punta non solo a fornire strumenti linguistici ma anche a sensibilizzare e promuovere una cultura dell’accessibilità.

Migliorando l’inclusione sociale delle persone sorde e sensibilizzando le persone udenti all’apprendimento e all’uso della lingua italiana dei segni, la cui conoscenza è fondamentale per favorire una comunicazione efficace e inclusiva in vari contesti della vita quotidiana.

Le lezioni proseguiranno nella sede dell’Ente nazionale sordi Ets Aps (Ens) sezione di Lecco e al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che certificherà le competenze acquisite in Lis.

Redazione Prima Lecco